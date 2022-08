– Ingen snakker om den mannlige overgangsalderen

En mann kan endre kurs midtveis i livet. Han kan gå fra å være en sjenert person til å starte nettbutikk med sexleketøy fra garasjen. Det er en vakker tanke, synes forfatter Bjørn Vatne.

Testosteronet har fått et dårlig rykte. Men det er en fantastisk drivkraft så lenge det varer, mener Bjørn Vatne.

Kaja Korsvold

8 minutter siden

– Det begynte med at jeg så på mennene rundt meg, de som er på min alder og litt eldre. Jeg lurte på hva som skjer når vi bare bestemmer oss for at nå har du gjort det du skal gjøre, og nå har du lært det du trenger å lære. Du blir stiv i tankemønstre og oppfatning, du blir vanskelig å få ut av huset. Samboeren vil gjerne gå på fest, du sier: nei, trenger vi det?

Bjørn Vatne ser ut av kontorvinduet. Det er grått, det regner og det blåser. Rett og slett en av de utallige regnværsdagene i Ålesund denne sommeren. Ute på verandaen er blomsterhyllene tomme. De har regnet bort. Nesten enda verre, plommetreet i hagen som vanligvis bærer godt, er uten frukt. Plommene forsvant med regnet de også.