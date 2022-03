Trives i eget selskap

Fløytisten og bandet får frem det beste i hverandre.

Fløytist Henriette Eilertsen (i midten) og bandet Master Oogway gir ut plate sammen.

Nå nettopp

For to år siden anmeldte jeg Master Oogway forrige album for nettstedet Jazz i Norge. Jeg avsluttet på følgende måte: «Du verden så langt dette unge bandet har tatt seg. Master Oogway tar meg til steder jeg liker å være. Vi trenger flere ensembler med sånne kvaliteter.»

Jeg kunne brukt de samme ordene om «Happy village», bare lagt til at bandet har utviklet seg. Lagt bort noe av råskapen og tatt frem mer av det lett sprudlende.

