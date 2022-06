Munch hadde tålt enda mer enn dette

«Satyricon & Munch» er et kunstnerisk toppmøte som kunne vært mer ekstremt.

Satyricon møter Munch på både utstilling og plate.

At et samspill mellom Edvard Munchs bilder og Satyricons musikk er én av de første enkeltutstillingene i det nye museet, er kanskje sjokkerende for noen. Andre vil se det naturlige i et toppmøte mellom en kunstner og en kunstform som begge setter Norge på kartet.

Munch og sjangeren svartmetall er noe av det fremste dette lille landet har fostret kulturelt. Begge dyrker også mye av det samme. Noe som litt enkelt oppsummert kan kalles et eksistensielt mørke. Og matchen er god.