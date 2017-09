David Lagerkrantz

Mannen som jaget sin egen skygge

Krim, Gyldendal Forlag

Med stor ståhei er Lagercrantz´andre bok i hans Millenniuminspirerte serie lansert i 56 land helt samtidig; «Mannen som jaget sin egen skygge». Eller skal vi si det slik, at med stor ståhei ble nylig den femte boken i Stieg Larssons millenniumsserie lansert?

På coveret står det at boken er inspirert av salige Stieg Larssons Millenium-serie, i en font som er så liten at kun en maur kan lese det uten briller. Omslaget følger malen og stilen etter Larssons serie, ordet Millenium troner øverst, kapittelinngangene er helt like, og ikke minst, karakterene er de samme.

Mer enn bare inspirert av Larsson

Historien henviser også tilbake til hendelser og tråder som ble lagt ut av Larsson i hans tre første bøker. Og som vi så i Lagercrantz forrige «milleniumsinspirerte» bok, så er også skrivestilen og plottutviklingen forsøksvis lik som Larssons. For denne anmelderen er Lagercrantz´ bøker mer enn inspirert av.

Sammenlikninger blir derfor umulige å unngå. Det er nesten så man føler at Eva Gabrielsson, Larssons samboer gjennom tretti år, som nå ligger i konflikt med Larssons bror og far for måten de har håndtert Larssons litterære arv, og som er superfrustrert over at forlaget og Lagercrantz valser rundt i Larssons univers, står og leser over skulderen på meg, mens hun sukker tungt.

Gyldendal Forlag

Trenger mer enn en sprøyte B12 for å virke troverdig

Lagercrantz har satt Salander i fengsel. For sin heltedåd i forrige Lagercrantz-bok, Det som ikke dreper oss, har hun blitt dømt til to måneders fengsel for selvtekt og allmennfarlig skjødesløshet.

Herregud, putte Salander inn i en «Orange is the new black»-episode! For en morsom idé. Vi kan tilgi Lagercrantz den overtydelige inspirasjonen fra den kjente tv-serien, men den slitne vaktsjefen Alvar Olsen trenger mer enn en sprøyte B12 for å komme litt mer ovenpå og virke troverdig.

Fakta: Milleniumsserien Journalist og forfatter David Lagercrantz har tidligere utgitt «Det som ikke dreper deg» (2015), som var hans første «Millenniuminspirerte» krimroman om Lisbeth Salander og Millenniumjournalist Mikael Blomkvist. Han har også skrevet «Jeg er Zlatan» (2011) , som ble en bestselger og nominert til den svenske Augustprisen. David Lagercrantz ga en million av sin inntekt fra forrige Millenniumbok til organisasjonen «Läsrörelsen», som jobber for å få svenske barn og ungdommer til å lese flere bøker. Stieg Larsson døde brått av hjerteinfarkt i 2004 etter å ha levert inn ferdig manus til de tre første bøkene i Millenniumserien. Han hadde planlagt en serie på ti bøker, og hadde skrevet ferdig halve manuset til bok nummer fire. Bøkene ble gitt ut posthumt og ble en enorm kritiker-og salgssuksess både i Sverige og internasjonalt. I mars 2015 ble det anslått at han hadde solgt over 80 millioner bøker på verdensbasis.

Har energi, men mangler et dypere budskap

Historien ruller videre, og som alle kan lese på forsiden av boken er hacking et viktig verktøy for å komme til bunns i genforskningens mørke hemmeligheter, og for å avsløre statlige rettsovergrep mot barn. Lagercrantz er en supergod researcher, så god faktisk at det nesten blir litt mye av det gode. Der Larsson innleder kapittelinngangene med fakta om vold mot kvinner, gir Lagercrantz oss fakta om jazz og akkorder - og det sier også litt om mangelen på et dypere budskap hos kopisten.

Muligens er æresdrap-tråden i historien et forsøk på å holde likestillingstråden varm. Som skribent er Lagercrantz like nerdete på vitenskapelige fakta, som Salander er det på tall og hacking. Han syr det effektivt sammen, det skal han ha, han har et stort overskudd og en energi i teksten som gjør det lett å lese.

Mye vifting med sprøyter og truing med kniver

Hjemmebesøk, både de overraskende og de forsinkede, er også Lagercrantz glad i. Man kan formelig merke hvordan han fryder seg der han presenterer den ene overskrudde skurken etter den andre. Det blir mye vifting med sprøyter og truing med kniver. Selv om plottlinjen kan bli litt forutsigbar, og rekvisittene (parykker, legekofferter, sprøyter, gitarer) drar tankene til humorklassikeren Arsenikk og gamle kniplinger, klarer han faktisk å bygge opp spenningen. Lagercrantz har en rikere prosa enn Larsson, og man kan merke hans respekt for karakterene og hans gode vilje, om man får si det slik. Likevel foretrekker denne anmelderen Larssons litt mer korthogde tone, som i Menn som hater kvinner, der advokat Bjurman spør Salander om hun kan skjøtte sin egen hygiene. Fuck you, er Salanders svar.

Når forfatteren er like redd som skurkene

Med å kopiere Larssons verden lykkes han ganske godt. At han lykkes såpass godt med dette er ironisk nok det som gjør at boken ikke er helt vellykket som krimroman. For når karakterene føles forutsigbare, både psykologisk og handlingsmessig, og Salander er så tilbaketrukket i historien at man føler den nye forfatteren er like redd henne som skurkene hans er det, blir romanen for meg en blek kopi. Og da har jeg ikke en gang begynt å pirke i de moralske problemstillingene knyttet til det å overta en død forfatters romanunivers.