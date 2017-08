Dette gleder de seg mest til i kulturhøsten 2017

Claes Olsen, bookingsjef på Øyafestivalen

– Uken midt i oktober er jo helt vill og nesten en festival i seg selv. Denne uken viser rett og slett hvor bra Oslo er.

Fra 16. oktober er dette programmet: Nick Cave & The Bad Seeds i Oslo Spektrum, The Mountain Goats på John Dee, Lorde på Sentrum Scene, Melvins og Red Kross på Blå, Aldous på Blå, Thåström i Oslo Spektrum og Selmer på Parkteatret.

Silje Larsen Borgan, manager i Little Big Sister

– Jeg er spent på dokuserien Takin Ova som kommer på NRK. Den tar for seg norsk hip hop-kulturhistorie fra 1984 og frem til i dag. Jeg gleder meg fordi jeg elsker hip hop, jeg har jobbet i musikkbransjen i årevis, og flere av aktørene er gode venner og kolleger. Jeg er spent på hvordan sjangeren portretteres.

Takin Ova har premiere på NRK2 6. oktober.

Wasim Zahid, TV-lege og samfunnsdebattant

– For meg blir den norske oppsetningen av Book of Mormon ved Det Norske Teatret det store i høst. Jeg har hørt så mye bra om originalen, og morsom religionskritikk trenger vi mer av.

Book of Mormon har première på Det Norske Teatret 2. september.

Anne-Julie Granberg / Blunderbus

Lorelou Desjardins, forfatter, blogger og jurist

– I høst gleder jeg meg til å se Cirque du Soleils show Varekai – Tales of the Forest i Oslo Spektrum. Jeg venter også i spenning på stykket Renset som settes opp på Nationaltheatret, og som har fått sterke reaksjon i utlandet. I tillegg skal jeg, for første gang siden jeg flyttet til Norge, prøve å forstå norsk humor ved å dra på Latter og se standup.

Varekai – Tales of the Forest blir satt opp 1.-3. september.

Audun Vinger, musikkjournalist i Dagens Næringsliv

– Jeg gleder meg til å se Thelma (av Joachim Trier, red.anm.). Manus og stillbilder lover meget godt. Jeg skal prøve å få med meg mye av den siste Ultimafestivalen som Lars Petter Hagen skal stå bak. Han har forskjøvet hele feltet og kultur-Oslo.

Og så gleder jeg meg til ny plate fra fantastiske Broen i oktober, jeg er formann i fanklubben til de musikerne der. Og Elif Batumans debutroman Idioten kommer på norsk nå. Hennes essays og andre tekster er smarte og morsomme.

Ultimafestivalen blir arrangert fra 7.- 16. september.

Iram Haq, skuespiller og filmregissør

– Jeg gleder meg til å se filmen Thelma av Joachim Trier. Den ser spennende ut, og har en visualitet som virker veldig fengende. Stykket Jeg er ikke her på Vega scene vil jeg også gjerne få med meg!

Jeg er ikke her har premiere på Sentralen 4. september.

Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord

– Det er to serier jeg gleder meg spesielt til på norsk TV i høst, begge på NRK: Det er sesong 2 av den veldig fine britiske dramaserien Victoria, om dronningen ved samme navn. Og det er dokuserien Da vi styrte landet, dybdesamtaler med seks norske statsministre rundt et bord.

Jeg gleder meg også til Joachim Triers nye film Thelma. Og så er Det Norske Teatret er best i landet på musikaler. Jeg gleder meg til «The Book of Mormon» som har premiere der nå på lørdag – og til Les Misérables på Folketeateret som starter fredag i neste uke.

Thelma kommer på kino 15. september.

Nina Stensrud Martin, programleder NRK

– Jeg lengtet etter ny bok fra Rune Christiansen, og Fanny og mysteriet i den sørgende skogen var så verdt å vente på.

Nå må den nye platen til legendariske Propagandhi snart komme. Jeg tror protestvisene fremdeles sitter løst.

Jeg gleder meg også til The Book of Mormon på Det Norske Teatret. De har endret mitt forhold til musikaler.

I november er det et par konsertjuveler å se på Cosmopolite: Céu er Ella Fitzgerald-Lauryn Hill-inspirert brasiliansk samba-elektronika, sløyt og digg. Og Ethio-jazzens «grand old man» Mulatu Astatke. Jeg og mannen syklet oss bort i sjampisrus da vi skulle se ham på jazzfestival i Paris, så han må ses nå.

Mulatu Astatke spiller på Cosmopolite 9. november.

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet

– Generelt: bokhøsten. Det diggeste med høsten er alle de nye bøkene! Ingen nevnt, ingen glemt.

Så gleder jeg meg til å dra til LIAF i helgen, en internasjonalt festival for visuell kunst i Lofoten. I år er temaet «I taste the Future» hvor det skal tenkes rundt fremtiden for kyst og hav med scenarioer minst 150 år frem i tid.

I september programmerer Dansens Hus trippelt japansk med Min Tanaka som skal danse butho i en tåkeskulptur av Fujiko Nakaya til musikk av Ryuichi Sakamoto. Og alt dette på taket til det som skal bli Norges nye nasjonalmuseum.

Så gleder jeg meg hvert år til åpningen av Ultimafestivalen, i år setter de opp Ensemble Modern med Eislermaterial av Heiner Goebbels på Nationaltheatret.

Min Tanaka kommer til Dansens hus 9. september.

Runar Eggesvik, trøbbelskøyter og utelivsgründer i Oslo

– Oslo World Music Festival er slutten på en lang og herlig festivalsesong i Oslo. De er virkelig flinke til å bruke scener i hele byen, noe også Øyafestivalen, Oslo Jazzfestival og Ultima er. En sniktitt på programmet viser at det blir mange konserter på meg i slutten av oktober!

I det videre kulturbegrep så går jeg på alle mat- og drikkefestivaler jeg kan, så Matstreif og Vill og Syrlig surøl- og siderfestival står på programmet.

Oslo World Music Festival blir arrangert fra 31. oktober til 5. november.

Alex Rosén, riksrocker og programleder i Radio Rock

– Jeg samler på singler og tråler bruktsjapper også platemesser. Den beste jeg vet om, er platemessen på Kulturhuset. Tidligere i år var jeg DJ der, og jeg håper at jeg får spille der igjen, nå som jeg har enda flere singler!

Et annet sted jeg går, er på Last Train de fredagene det er Friday Evening Fever. Der spiller masse bra folk plater fra ettermiddagen og utover kvelden. Min drøm er å få Geir «Bulle» Underdal i studio på programmet mitt på Radio Rock. Han er kanskje ikke så kjent, men er et oppkomme av fantastiske historier. Det er min drøm!

Neste platemesse på Kulturhuset er 14. oktober.

Jonis Josef, komiker

– Jeg gleder meg veldig til Chris Rock kommer på besøk til Norge for første gang. Han har aldri vært her før, og han er en av mine store inspirasjonskilder.

Ellers er jeg lei av all annen kultur, spesielt konserter, og så jeg gleder meg mest til en fuktig kveld på Jaeger eller Angst.

Chris Rock kommer til Oslo Spektrum 7. oktober.

