Mangler menneskelighet i all sin iver etter å diskutere kunstig intelligens

Alien-regissør Ridley Scott regisserer serie for første gang. Raised by Wolves ser bra ut, men engasjerer lite.

Nå nettopp

To androider lander på planeten Kepler-22B. Mother og Father setter raskt i gang med å få liv i et dusin foster de har med seg. De har rømt fra en religiøs krig som har ødelagt jorden.

Planen er å oppdra barn uten religion som ødelegger hodene deres. Oppdragelsen er kjærlig nok, men består også av lekser som «You are ateists, technocrats, that is the only way to progress». Father og Mother finner raskt ut at de ikke er alene i Keplar-22Bs del av universet.