Norsk dokumentar tar deg med inn på soverommet til dagens ungdomsgenerasjon

50 minutter siden

Vår vurdering:

Fakta Uten filter På kino. Regi: Lars-Ingar Bragvin Andresen. Med: Franz, Denise, Kaja, Andrea, Hannah, Zabi, Marthe, bandet Vrengt. Dokumentar. Norge. Tillatt for alle. Vis mer

Snapchat, Tiktok og Instagram. Dagens ungdommer er vant til å utlevere seg selv på sosiale medier.

I Lars-Ingar Bragvin Andresen dokumentar har ungdommer filmet seg selv med mobilen gjennom et helt år. Selv om filmen heter Uten filter, er det liten tvil om at teamet bak filmen har gjort et nøye utvalg av klipp som du og jeg får se. Etter endt år hadde de fått inn over 40 timer med film.

