Familier til motstandsfolk varsler søksmål mot Gyldendal

Striden rundt Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten» har ført til at familier til motstandsfolk truer med å ta forlaget til retten for injurier.

Marte Michelet møtte i 2018 historikere etter utgivelsen av boken om Hjemmefronten. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

22. feb. 2021 11:20 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge søksmålsvarselet, som VG har fått tilgang til, gjentas kravet om at boken umiddelbart må trekkes fra markedet.

– Det kan ikke være tvilsomt at boken har vekket spesiell interesse grunnet de graverende og sjokkerende (men feilaktige) beskrivelsene om nevnte personer, hvilket har bidratt til å øke salget og inntjeningen på bekostning av våre klienters og forfedres omdømme, skriver advokat John Christian Elden, som representerer etterkommerne, i varselet.

Elden sier til TV 2 at etterkommerne ikke har hørt noe fra Gyldendal ennå, og at forlaget har fått innvilget en svarfrist til 22. februar.

– Vi tar for gitt at et presumptivt seriøst forlag ikke utgir falske injurier og trekker tilbake ulovlige bøker og korrigerer dem, sier advokaten.

Gjennomgår kritikken

Gyldendal presiserer at det forlaget må legge frem mandag, er en tidsramme for at de skal gjennomgå påstandene, ikke et svar på samtlige påstander.

– I en e-post til oss har de bedt om respons innen i dag for hvor lang tid vi ser for oss å bruke på gjennomgangen. Det skal vi gi, bekrefter forlagssjef Reidar Mide Solberg i en e-post til NTB.

Han forteller at de er godt i gang med arbeidet med gjennomgang av kritikken mot boken, men påpeker at dette arbeidet tar tid.

– Vi forstår at offentligheten ønsker svar, men Marte Michelet brukte fire år på sin bok, og forfatterne av den såkalte motboken brukte rundt to år på sin bok, skriver Solberg.

Dette er saken

Både historikere og familier til motstandsfolk har reagert på flere opplysninger i Hva visste Hjemmefronten. Boken tar for seg hva Hjemmefronten egentlig visste da jødeutryddelsen fant sted i Norge.

12. februar beklaget Michelet overfor flere etterkommere etter hjemmefrontmedlemmer. To dager senere uttalte hun at hun ikke utelukker flere beklagelser.