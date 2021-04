«Når den siste vaksinedosen er satt, trengs solide doser klokskap og innsats»

Vi gleder oss alle til gjenåpningen av samfunnet. Spørsmålet er hvilket samfunn som åpner.

Når den siste vaksinedosen er satt, trengs solide doser klokskap, rehabilitering, fordeling og innsats, skriver vår lørdagsspaltist Maria Kjos Fonn. Foto: Aftenposten

Maria Kjos Fonn

Nå nettopp

For ikke så lenge siden hadde jeg en smittevernvennlig middag med en kamerat. Jeg sa at jeg gledet meg til gjenåpningen. Jeg la frem planene for høsten: Jeg skal danse, spise ute, gifte meg (kirken er booket), og ved nyttår bestilte jeg, i et anfall av overtroisk overmot, Øya-billetter.

Jeg ville se punkebandet Bikini Kill og tenkte at dersom jeg bestilte billetter, sendte jeg et slags subtilt signal til verden om at den måtte skjerpe seg i tide.