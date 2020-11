Kirkebenker er ikke fastmonterte seter, konsertarrangører fortviler

Norske Konsertarrangører er oppgitt over at kirkeseter ikke blir definert som fastmonterte seter. Bestemmelsen gir maks 50 personer på årets julekonserter.

Julekonserter i kirken får ikke ha flere enn 50 personer som publikum. Dette fordi kirkebenker ikke defineres som fastmonterte seter. Foto: Terje Bendiksby / NTB

De nye smittevernreglene sier at innendørs arrangementer med fastmonterte seter kan ha opptil 200 personer. Men kirkeseter blir ikke definert som fastmontert, og dermed kan det ikke være flere enn 50 personer på årets julekonserter, skriver NRK.

– Dette vil i praksis bety en ny nedstenging av kulturfeltet og en urimelig forskjellsbehandling mellom de som tilfeldigvis har fastmonterte seter, og de som ikke har det, sier Tone Østerdal fra Norske Konsertarrangører.

Kulturminister Abid Raja sier til NRK at han har stor forståelse for at kulturlivet er frustrert og fortvilet.

– De nye reglene for billetthaller vil påvirke økonomien til arrangementene. Vi i regjeringen følger utviklingen nøye og vurderer det løpende behovet for endringer og justeringer i de økonomiske støtteordningene, sier Raja.

Han sier regjeringen også vil se på behovet for å justere ordningen underveis.