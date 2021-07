Anmeldelse: En rystende beretning fra Tyskland i 1942

Denne romanen er så levende fortalt at det nesten føles som jeg selv går omkring i München i 1942. Og der må jeg lære meg å følge reglene for over- og undermennesker.

Kirsten Thorups roman er en dyster skildring av noen høstmåneder i München i 1942.

Nå nettopp