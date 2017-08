Genetiske tester har eksistert i mange år, men helix.com gjør dem på en helt ny og tilsynelatende mye rimeligere måte. Du betaler bare 700 kroner for at selskapet skal detaljkartlegge alle genene dine. Prisen er nærmest latterlig lav, men det er fordi Helix håper at du skal betale mye mer i etterkant.

Det norske Bioteknologirådet anbefaler eventuelle kunder å tenke seg godt om på forhånd.

– Konseptet er egentlig at du i første omgang betaler for ingenting. De gjør testen av deg og kartlegger genene, men holder tilbake resultatene, slik at du må betale ekstra for å få ulike biter av informasjonen. I Norge har vi et prinsipp om at pasienten har innsikt i egen journal. Slik er det ikke hos Helix, sier kommunikasjonssjef Hallvard Kvale i rådet.

Han mener at enkelte likevel kan ha interesse av å bruke tjenesten.

Helix

– Det viktige er at du er godt informert på forhånd om hva du er med på. Likevel er opplegget prinsipielt problematisk. Helix vil nemlig sitte på informasjon om din helse og kropp som du selv ikke har. Personlig ville jeg vært veldig skeptisk til å gi min genetiske informasjon på slike betingelser, fremholder Kvale.

Bioteknologirådet

Selger apper

Akkurat som Apple gjør det i sin «App Store», samler og videreselger Helix produkter fra andre bedrifter i sin app-butikk. Selskapet beholder kontrollen over brukernes DNA-informasjon som en slags plattform, og lar andre koble seg på informasjonen.

Ved hjelp av én eneste spyttprøve vil du dermed kunne velge mellom en mengde produkter. Helix videreformidler bare relevante biter av ditt DNA til de andre bedriftene etter hvert som du godkjenner det.

Foreløpig er det 18 apper i butikken. Spennet av forskjellige funksjoner er svært stort, fra tradisjonelle genetiske tester som avslører genetiske sykdommer eller arvelige disposisjoner, via personlige livsstilsråd til produkter som er ren underholdning. Noen eksempler:

National Geographic har utviklet en app som de hevder lar deg oppdage migrasjonsveiene og folkevandringene som dine forfedre fulgte for hundrevis og tusenvis av år siden.

Selskapet Vinome har utviklet en app som gir deg spesialtilpassede vintips basert på hva akkurat din gane genetisk sett vil like.

Fra bedriften Sema4 kommer en test som skal gi deg innsikt i om du er bærer av genetiske sykdommer.

FitnessDiet Pro er navnet på en app som skal hjelpe deg til å forstå hvordan akkurat din kropp responderer på styrke- og utholdenhetstrening.

En annen app gir deg tips til dietter som skal være effektive for akkurat din genetikk.

Prisene for én app varierer fra 30 til drøye 200 dollar.

Helix

Deler ikke med andre

Aftenposten har vært i kontakt med kundeservice hos det California-baserte Helix, som bekrefter at det er mulig for nordmenn å bruke tjenesten, til tross for at den i utgangspunktet foreløpig bare er tilgjengelig i USA.

Alt man trenger er en postboksadresse i landet, noe som er lett for nordmenn å få via et abonnement på nettet. I en pressemelding skriver selskapets toppleder Robin Thurston:

«Vår forståelse av hvordan DNA påvirker helse og velvære, utvikler seg raskt, og vi går mot en æra der innsikter fra ditt DNA vil være essensielle for hvordan du lever og de beslutningene du tar, fra det øyeblikk du våkner til du sovner.»

Selskapet understreker at det ikke selger videre DNA-opplysninger til andre enn de du uttrykkelig selv godkjenner skal få tilgang.

Fakta: Eksomsekvensering Helix utfører såkalt eksomsekvensering. Dette innebærer at alle de 22.000 genene som styrer proteiner, kartlegges. Eksomet utgjør ikke mer enn rundt 1,5 prosent av hele genomet (alt arvematerialet) ditt, men man antar at rundt 85 prosent av alle sykdomsgivende genetiske varianter finnes i eller ved eksomet. I tillegg kartlegger Helix noen utvalgte, øvrige deler av genomet som selskapet selv tror er viktige. Eksomsekvensering gir også informasjon om genetiske egenskaper som ikke er knyttet til sykdom. Kilde: Bioteknologirådet/Helix

Men holder markedsføringen stikk? Det er ikke sikkert at informasjonen du får ut vil være så livsforandrende som Helix gir inntrykk av.

Dag Undlien er professor og leder for avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus. Han påpeker at tunge, seriøse aktører står bak Helix, og at en masse vitenskapsfolk med doktorgrader er med som rådgivere.

Den anerkjente sykehuskjeden Mayo Clinic er en av investorene, og vil for eksempel lansere en app via Helix i løpet av året. Helix er også startet av Illumina, verdens største leverandør av gensekvenseringsmaskiner, i samarbeid med noen av de mest anerkjente venturekapitalistene i Silicon Valley.

Undlien synes det er vanskelig å gi råd om hvorvidt nordmenn bør bruke tjenesten eller ikke.

– De tilbyr noen tradisjonelle genetiske tester for medisinske tilstander, og de er nok like seriøse som andre steder. Men når det gjelder de produktene som retter seg mot ellers friske mennesker, kan jeg si at det generelt er svak beviskraft i denne typen produkter, sier han.

For små effekter

Undlien påpeker at informasjonen om genvarianter som gir for eksempel effekt ved ulikt kosthold, gjerne er basert på store befolkningsstudier som kan være interessante på gruppenivå. Der er imidlertid effektene gjerne så små at man ikke kan si noe om hvordan de slår ut for hver enkelt av oss.

– Friske mennesker bør ikke bruke dette til å legge om livsstilen ved å trene på en spesiell måte eller slutte å spise det ene eller det andre. Samtidig synes jeg ikke de er helt urimelige i sin markedsføring. Selskapet hevder ikke at «dette er kostholdet som gjør at du kan bli 100 år», for eksempel, sier han.

Vegard Grøtt

Undlien tror derimot ikke at det han kaller den svake beviskraften i genetisk livsstilsveiledning, kommer til å holde seg. Kunnskapen utvikler seg nemlig raskt.

– Om fem år vil du kunne få mye mer ut av disse testene, påpeker han.

Bioteknologirådet advarer også mot å legge for mye vekt på resultatene man eventuelt får fra Helix, men Kvale mener enkelte kundegrupper kan ha interesse av noen av testene.

– Det viktigste er at du leser betingelsene, slik at du skjønner hva du er med på. Til syvende og sist må folk bestemme dette selv. Men gentester som virkelig er viktige for helsen din, får du i det offentlige helsevesenet, sier Kvale.

Helix

Slik svarer Helix

I e-poster til Aftenposten understreker ledelsen i Helix at tjenesten deres foreløpig er tilgjengelig for den som har bosted i USA. De er ikke sikre på om postboksløsningen vil gjøre tjenesten fullverdig eller brukbar for kunder som bor utenfor USA. Her tar du altså en viss risiko hvis du vil prøve metoden allerede nå.

Medgrunnlegger James Lu svarer Aftenposten på e-post. Blant annet spurte vi:

– Påstander om effekt av genetiske tester vil ofte være vanskelige å måle for kundene selv. Hva slags vitenskapelig standard har dere som mål å nå på dette feltet?

– Vårt system for evaluering av vitenskapelige bevis vurderer det underliggende vitenskapelige bevismaterialet og påstandene fra hvert partnerprodukt. Vi ber partnerne om å sende inn all vitenskapelig litteratur som støtter deres egne påstander. Vårt team undersøker den underliggende litteraturen ved å bruke samme kriterier som vitenskapsfolk bruker for å vurdere kvaliteten av forskningsfunn. Vi tillater ikke tolkninger eller påstander om spesifikke utfall som ikke er i tråd med de underliggende bevisene, og vil be våre partnere om å fjerne dem hvis vi oppdager dem, skriver Lu.

– Hvordan kan dere være sikre på at så sensitiv informasjon ikke kommer på avveie?

– Vi har høye krav til personvern og sikkerhet, og krever at partnerne våre også har det. Vi jobber samvittighetsfullt for å unngå utilsiktet avsløring av enhver informasjon, og vi tester systemene våre jevnlig, svarer James Lu.