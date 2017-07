Sommerferien er i gang for de fleste, men det betyr ikke at Musikk-Norge tar fri av den grunn.

Tvert imot – bare i juli er det hele 21 musikkfestivaler å velge blant for dem som tilbringer feriemåneden her til lands.

Du kan blant annet oppleve AURORA i Arendal, Lissie i Fredrikstad, og Rune Rudberg i Sør-Varanger.

I tillegg blir både Stargate, Ne-Yo og Alan Walker å finne på samme scene i Trondheim mot slutten av måneden.

Men utvalget blant de norske julifestivalene er langt større enn dette. Les den fullstendige oversikten over norske musikkfestivaler i juli her:

Ikke nok festival for deg? Aftenposten har samlet alle 123 norske musikkfestivaler i 2017

Moldejazz

Når: 17. til 22. juli

Hvor: Molde i Møre og Romsdal

Sjanger: Jazz

Headlinere: Herbie Hancock, AURORA, Bernhoft & The Fashion Bruisers

Mer informasjon finner du her.

Nilsen, Per Tormod / NTB scanpix

Prestivalen

Når: 19. juli

Hvor: Vestby i Akershus

Sjanger: Nystartet musikkfestival

Headlinere: Oslo Ess, Valentourettes, Kaja Gunnufsen og Sputnik

Mer informasjon finner du her.

Fjellparkfestivalen

Når: 20. til 22. juli

Hvor: Flekkefjord i Vest-Agder

Sjanger: Norges lengstlevende rockefestival

Headlinere: CC Cowboys, Beachheads og Sløtface

Mer informasjon finner du her.

Buktafestivalen

Når: 20. til 22. juli

Hvor: Telegrafbukta på Tromsøya i Troms

Sjanger: Rock

Headlinere: Alice Cooper, Highasakite, Seigmen og Midnight Choir

Mer informasjon finner du her.

Malakoff

Når: 20. til 22. juli

Hvor: Nordfjordeid i Sogn og Fjordane

Sjanger: Rock

Headlinere: Biffy Clyro, Refused, Karpe Diem og Alan Walker

Mer informasjon finner du her.

Monica Strømdahl

Vinjerock

Når: 20. til 23. juli

Hvor: Eidsburgarden i Oppland

Sjanger: Populærmusikk på festivalen som ligger høyest i Norge

Headlinere: Bendik, Gabrielle, Sigrid og Sondre Lerche

Mer informasjon finner du her.

Sementblues

Når: 20. til 23. juli

Hvor: Kjøpsvik i Nordland

Sjanger: Blues

Headlinere: Hook Herrera, Ron Hacker og Lisa Lystam Family Band

Mer informasjon finner du her.

MiG Tautra

Når: 21. til 23. juli

Hvor: Tautra i Trondheimsfjorden, Sør-Trøndelag

Sjanger: Familiefest med musikk

Headlinere: Bjarne Brøndbo, Odd Nordstoga og Jonas Fjeld med band

Mer informasjon finner du her.

Månefestivalen

Når: 21. til 23. juli

Hvor: Fredrikstad i Østfold

Sjanger: Populærmusikk

Headlinere: Lissie, Jaa9 & OnklP, Madcon og Bob Hund

Mer informasjon finner du her.

Canal Street

Når: 26. til 29. juli

Hvor: Arendal i Aust-Agder

Sjanger: Blues og jazz

Headlinere: Bjørn Eidsvåg, AURORA og Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience

Mer informasjon finner du her.

Countryfestivalen i Seljord

Når: 26. til 30. juli

Hvor: Seljord i Telemark

Sjanger: Nordens største countryfestival

Headlinere: Brad Paisley, Vassendgutane og Too Far Gone

Mer informasjon finner du her.

Landsfestivalen

Når: 26. til 30. juli

Hvor: Oppdal i Sør-Trøndelag

Sjanger: Gammaldans

Headlinere: Konkurranser

Mer informasjon finner du her.

Utkantfestivalen

Når: 27. til 30. juli

Hvor: Skjerjehamn i Sogn og Fjordane

Sjanger: Populærmusikk

Headlinere: Hellbillies, Lemaitre og Ron Gallo

Mer informasjon finner du her.

Snare Knut

Fres Festival

Når: 27. til 30. juli

Hvor: Fresvik i Sogn og Fjordane

Sjanger: Indie og rock

Headlinere: Lemaitre, Odd Nordstoga og Stein Torleif Bjella

Mer informasjon finner du her.

Sørøyrocken

Når: 27. til 30. juli

Hvor: Sørvær i Finnmark

Sjanger: Norges nordligste rockefestival

Headlinere: Sondre Justad, Dagny, Kråkesølv og Joddski

Mer informasjon finner du her.

Bugøynesfestivalen

Når: 27. til 30. juli

Hvor: Sør-Varanger i Finnmark

Sjanger: Folkefest og rock

Headlinere: Stage Dolls, Rune Rudberg Band og Topcoat

Mer informasjon finner du her.

Trollrock

Når: 27. til 30. juli

Hvor: Beitostølen i Oppland

Sjanger: Rock

Headlinere: Amy McDonald og Kvelertak

Mer informasjon finner du her.

Skjærvafest

Når: 28. til 29. juli

Hvor: Kristiansund i Møre og Romsdal

Sjanger: Populærmusikk

Headlinere: Turbonegro, Cezinando og Admiral P

Mer informasjon finner du her.

Signe Dons

Telemarkfestivalen

Når: 27. til 30. juli

Hvor: Bø i Telemark

Sjanger: Internasjonal folkemusikk

Headlinere: Odd Nordstoga, Gulaza og Raabygg

Mer informasjon finner du her.

Olavfestdagene

Når: 28. juli–5 august 2017

Hvor: Trondheim

Sjanger: Pop/rock/diverse

Headlinere: Stargate og Alan Walker, Kurt Nilsen, deLillos, Laleh

Mer informasjon finner du her.

Trestokkfestivalen

Når: 29. juli

Hvor: Flisa i Hedmark

Sjanger: Populærmusikk

Headlinere: Anastacia, Morten Abel og Madcon

Mer informasjon finner du her.

På dette interaktive kartet kan du se alle festivaler i Norge – både musikk, mat og mye annet – frem til 1. september: