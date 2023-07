Taylor Swift-billetter skaper kaos. Pia Skevik var nummer 95.025 i køen. Så stanset salget.

Superstjernen Taylor Swifts verdensturné har ikke problemer med å få solgt billetter. Ticketmaster i Frankrike måtte til slutt stoppe salget på grunn av stor pågang.

Taylor Swift er kanskje verdens største artist. Det merkes i billettsalg. Vis mer

– Hvor lang tid har du på å høre hvor ulykkelig jeg er, sier swiftie swiftieTaylor Swift-fans. Pia Skevik da Aftenposten ringer.

Siden 08.45 tirsdag har hun sittet i kø for å få tak i billetter til Taylor Swifts europaturné. Målet var Paris. Men klokken 11.15 opplyste Ticketmaster i Frankrike at de måtte pause salget på grunn av for høy pågang. I det øyeblikket var Skevik nummer 95.025 i køen.