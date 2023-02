Dagens quiz: Onsdag 22. februar 2023

21.02.2023 18:30

1. Hva kalles en person fra Burkina Faso?

2. Hva heter medlemmene av popduoen Subwoolfer?

3. Hvem har rollen som Ine i TV-serien «Helt perfekt»?

4. Hva heter det store skirennet som er blitt arrangert hvert år siden 1971 i Trento i Italia?

5. Hvilken britisk skoprodusent med slagordet «Airwair» ble grunnlagt i Tyskland i 1947?

6. Hvilken yrkesbetegnelse ble erstattet med «helsefagarbeider» i 2006?

7. Hvilket symbol befinner seg i midten av logoen til Turistforeningen?

8. Hva er en ring laget av hvis den er merket med sifrene 925?

9. Hvilket språk skjuler seg bak forkortelsen NTS?

10. Hvilken sang begynner slik: «O! say can you see by the dawn's early light»?



1. Burkiner.

2. Gaute Ormåsen og Ben Adams.

3. Ine Jansen.

4. Marcialonga.

5. Dr. Martens.

6. Hjelpepleier.

7. Bokstaven t.

8. Sølv.

9. Norsk tegnspråk.

10. «The Star-Spangled Banner» (USAs nasjonalsang).

