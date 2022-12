De beste dataspillene i 2022

Du kan spille kort, bygge gigantiske underjordiske samfunn, overleve monsterinvasjoner, arkivere filmopptak og utforske en gigantisk fantasyverden.

Årets fremste spill lar deg utforske en gigantisk fantasy-verden.

11 minutter siden

De siste åtte årene har den canadiske spilljournalisten Geoff Keighley avsluttet året med å samle hele den amerikanske spillbransjen til prisutdelingen Game Awards. I direktesendingen – som i fjor ble sett av over 85 millioner seere – rulles spillreklamer, sponsorer, kjendiser og spillskapere over scenen i tre timer for å hylle årets beste dataspill.

Det er et ekstravagant og overdådig show som så veldig gjerne vil være like renommert og anerkjent som Oscar-utdelingen. Samtidig er det et show som ikke helt er på bølgelengde med hvordan spillmediet ser ut i dag.

