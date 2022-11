Munch-feber i Paris

Kunstverk av franske topp-kunstnere som Claude Monet og Paul Gauguin skal vises i Oslo. Det er et resultat av at Munchmuseet nå låner ut hele 67 Munch-verk til Musée d’Orsay i Paris.

Edvard Munchs kunst gjør stor suksess i Paris. Her er et av utstillingsrommene på Musée d’Orsay.

Siden den store Edvard Munch-utstillingen i Musée d’Orsay åpnet 20. september, har godt over 330.000 mennesker besøkt utstillingen. I snitt besøker i underkant av 7000 mennesker Munch-utstillingen hver dag.

Utstillingen har fått navnet: «Edvard Munch: un poème de vie, d’amour et de mort / A poem of life, love and death». Den har fått svært stor oppmerksomhet i franske presse.