Skaar bearbeider en vond tid med sitt mest spenstige popslipp.

23.03.2023 12:04

Hun har kanskje ikke holdt på så lenge, men Hilde Skaar (24) har allerede rukket over mye. Sangeren ble nominert til spellemannpris for debut-EP-en «The Other Side of Waiting» i 2020, har bidratt til Netflix-hiten «Hjem til jul» og opplevd mye god mottagelse.

«Mad Woman, Pt. 1» er, som tittelen antyder, første del av et helt album. Del to kommer visst i september. Et grep for at enkeltlåtene skal få mer oppmerksomhet, ifølge Skaar, og i mine ører er dette de mest spenstige hun har laget.