En musikalsk lekeplass

«Purcell’s Playhouse» med Barokksolistene og Bjarte Eike er et overflødighetshorn av leken musikalitet.

Dette er en konsert man ikke kan unngå å bli sjarmert av, skriver vår anmelder.

Aksel Dalmo Tollåli Klassiskanmelder

14 minutter siden

Barokkmusikken har et rykte på seg for å være stiv og formell. Fremførelsene kan være preget av en andektighet som ligner mer på et forskningsprosjekt enn musisering. Heldigvis er dette i de fleste tilfeller en stor overdrivelse.

Likevel er få fremførelser av tidligmusikk så lekne som Barokksolistene og Bjarte Eikes konsert i Universitetets aula lørdag kveld. Med programmet «Purcell’s Playhouse» viser de nok en gang hvor mye moro man kan ha med godt og vel 300 år gammel musikk.