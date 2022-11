Tomm Kristiansen er død

Tidligere NRK-journalist og forfatter Tomm Kristiansen er død. Han ble 72 år gammel.

Tomm Kristiansen har vært aktiv i kirkelig arbeid, særlig innen Kirkelig Kulturverksted. Her er han på bakerste rad i Oslo domkirke.

6. nov. 2022 16:06 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter familien overfor NRK. Tomm Kristiansen har lenge vært en av NRKs mest sentrale skikkelser. I to perioder var han korrespondent i Afrika: først fra 1990–1994 med base i Zimbabwe, og deretter fra 2002–2006 i Sør-Afrika. Han var i en periode også utenriksredaktør i NRK.

Kristiansen er beskrevet som selve «stemmen fra Afrika» arrow-outward-link for norske radiolyttere og TV-seere. Hans erfaringer har resultert i flere bøker, blant annet bestselgeren Mor Afrika, som han vant Brageprisen for i 1994. Samme år mottok han Den store journalistprisen.

NRK-veteranen står også bak podkasten «Tomms afrikanske fortellinger». Nylig ga han også ut en bok basert på disse fortellingene, med tittelen «Afrikanske fortellinger».

Som Afrika-journalist har Kristiansens mål blant annet vært å formidle et annet bilde av kontinentet enn det elendighetsbildet som har vært vanlig. Det fortalte han i et intervju med Bistandsaktuelt arrow-outward-link i 2019.

– For ikke så mange år tilbake ble Etiopia rammet av en voldsom tørke, og tre personer døde. For mange er ikke det noe å skrive om. Men for den som vet at det ved forrige tørke døde tusenvis av mennesker, må man spørre seg; hvorfor døde så få denne gangen?

– I det ligger en fantastisk historie om hvordan et land har greid å forberede seg, slik at nesten ingen liv gikk tapt, sa Kristiansen da.

Gjennom tiden i NRK har Kristiansen også vært programleder for Dagsnytt 18. I en periode var han også rådgiver for Sør-Sudans president Salva Kiir. Kristiansen har vært aktiv i kirken, og særlig innen Kirkelig Kulturverksted, et norsk plateselskap.

Tomm Kristiansen begynte i NRK i 1979. Han var først utenrikskorrespondent i København.

I 2020 gikk han av med pensjon. Da hadde han vært i NRK i nesten 40 år. Samtidig mottok han også Kringkastingssjefens språkpris.

(Saken oppdateres)