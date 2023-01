Journalist forvekslet kunstig bilde med foto. Nå legger store medier ned forbud.

Syntetiske bilder skapt av kunstig intelligens er blitt så gode at også journalister kan forveksle dem med ekte foto. – Altfor fristende å bruke, sier NRKs etikkredaktør.

Ville du lagt merke til at dette bildet er helt syntetisk? Journalisten som la det på saken, gjorde ikke det.

17.01.2023 09:18

Deskmedarbeideren i NRK skulle finne noe i bildebasen for å illustrere en sak om at strømprisen stuper. Et foto av en hel masse strømmaster på fjellet så ut til å passe fint.

Først senere oppdaget NRK at noe skurret. Bildet var nemlig syntetisk, og dermed fullstendig falskt. Det var skapt av den kunstig intelligensen (KI) Midjourney på oppdrag fra en annen NRK-journalist, for å illustrere en sak om hva slike KI-modeller kan vise.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn