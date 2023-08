Bokanmeldelse: Brennaktuelt om skogen

Biolog Anne Sverdrup-Thygesons nye bok er verd alle trærne som har gått med i produksjonen – og mer til.

Gran med årets kongler. Vis mer

Publisert: 27.08.2023 17:00

Er man oppvokst i Norge, er det nesten umulig ikke å ha et forhold til skogen. Også i Oslo kommune er langt over halvparten av arealet skog. Men hvor godt kjenner vi egentlig alle disse trærne og plantene som omgir oss?

Selv har jeg trodd at jeg ikke liker typisk norsk skog særlig godt. Men biolog Anne Sverdrup-Thygesons viser i sin nye bok «Skogen» at jeg ikke har sett skogen for bare grantrær. Med Sverdrup-Thygeson som pedagogisk guide er det plutselig helt nye dyr og planter som kommer til syne, og en mulig økologisk krise.