Fakta: Kygo Kids in Love

Noen artister klarer å gjøre hitlåter til et håndverk, og kan tilsynelatende levere suksesser med øynene lukket.

Én av dem kommer fra Bergen, kaller seg Kygo og var blant artistene som tjente aller mest i Norge i fjor. Derfor står det også «Hele Norges Kygo» når det annonseres at han skal fylle Telenor Arena i februar.

Suksessen, og millionene som følger med den, kommer nesten alltid hånd i hånd med dårlige anmeldelser. Derfor er det litt lett og forutsigbart å kritisere selve musikken.

Det kommenterte han også selv da han slapp tittelsporet som singel tidligere i år. Da lagde han sin egen «VG-anmeldelse» og ga seg selv terningkast 2.

Da svarte VG selv med å faktisk skryte opp låten, og det er fortjent. «Kids in Love» er noe så sjeldent som en litt annerledes låt fra Kygo. The Who’s klassiske pianoriff fra «Baba O’ Reilly» seiler gjennom låten og bidrar til å gjøre tittelsporet til det absolutt sterkeste sporet på et gjennomsnittlig album.

Får jobben gjort

Kids in Love, som samler sammen en del singler som allerede er ute og føyer til en rekke nye låter. Helt kort oppsummert er resultatet helt midt på treet hele veien, med noen unntak begge veier.

Kygo er som automatkaffe fra bensinstasjon. Det får jobben gjort og er aldri provoserende dårlig, men det er heller ikke den store musikalske opplevelsen.

Sannsynligvis er det heller ikke et mål at Kids in Love revolusjonere musikkverdenen. Kygo er blitt klubbmusikkens prins nettopp fordi han på mange måter gjorde akkurat det for knappe to år siden. Det er strengt å kreve at han skal gjøre det igjen.

Da lager han det han kan best musikalsk – uprovoserende poplåter som kan skape sommerstemning et stykke uti november og fylle radiotiden.

Med posisjonen han har i dag kan 26-åringen egentlig lene seg tilbake og bare kverne ut de middelmådige låtene han har bygget navnet sitt rundt, samtidig som pengene ruller inn fra sponsorer og salg av klær og hodetelefoner.

Merkevaren Kygo

Det er likevel for enkelt å konkludere med at Kygo er blitt lat. Bare det å samle sammen den imponerende listen med gjesteartister må ha vært en prosess, der Ellie Goulding, Selena Gomez, John Newman og OneRepublic er navnene som skiller seg ut.

Størrelsen på disse navnene er med på å forsterke følelsen av at dette handler mer om å styrke merkevaren Kygo fremfor å utvikle musikeren. Nå handler ikke livet til Kyrre Gørvell-Dahll, som han egentlig heter, bare om musikken, men om hodetelefonene, klesmerket, festivalen, dokumentaren – og sikkert mange flere produkter det går an å feste navnet «Kygo» på.

Derfor kan det også være litt urettferdig å vurdere Kids in Love som et helt album, når det egentlig er en oppsamling av låter som fungerer som små reklameplakater.

Det er kjedelig å være en forutsigbar anmelder som sier Kygo leverer middelmådig musikk. Men det er like kjedelig at Kygo selv leverer like pregløs musikk som han pleier å gjøre.