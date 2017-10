Øyvind Rimbereid er langdiktets mester

Øyvind Rimbereid

Lenis plassar

Gyldendal

Da Øyvind Rimbereid fikk Aschehoug-prisen tidligere i høst, skrev juryen at Rimbereids poesi viser oss med all mulig tydelighet at litteraturen skal brukes til å tenke med. Diktet kan ta for seg intellektuelle problemkomplekser, politiske omkalfatringer, materielle realiteter og forsyne oss med erkjennelsesredskaper.

Jeg kjenner også Rimbereid som en som skriver essayistiske, faktabaserte dikt og ble da overrasket over den inderlige, personlige tonen som åpner årets samling, en klassisk historie der et dikt-jeg har mistet sin kjæreste.

Lenis plassar var én av bøkene vi gledet oss mest til i høst. Her kan du lese om resten.

Å sitta på kanten av mørket. (...)

Koffer sa eg ikkje någe?

Då me kvelden før hu forsvant

såg ein film på laptopen

og eg merka hu bare såg

te sidå for skjermen

Det blir ikke banalt

Men det er ikke poeten som har mistet sin kjæreste, forstår man etter hvert. Blant annet fordi hovedpersonen i diktfortellingen er ti år yngre enn Rimbereid, og er elektriker av yrke.

Leni, som er den omskrevne kvinnen, viser seg å være finsk. Hun har hatt jobb på en rekke callsentre i flere land og har nå levd et år i Stavanger sammen med en mann som er blitt arbeidsledig. En søndag formiddag forsvinner hun ut av døren for ikke å komme tilbake. Kanskje er callsenteret flyttet til et land med billigere arbeidskraft, og Leni har fulgt etter. Det lurer både vi og jeg-personen på.

En gripende historie, og banalt blir det ikke, rytmisk og visuelt løftes det hele opp til poesi, i langdiktets form.

Blomstene kan også tenke

Den arbeidsløse industrielektrikeren som er hovedperson i boken, gjengis på stavangerdialekt. Innimellom er det imidlertid passasjer på bokmål, skrevet i kursiv. Etter hvert som man leser, skjønner man at det er blomster som snakker, tenker og reflekterer. Disse blir som et kor som kommenterer hendelsene. Det er høyst originalt!

Når elektrikeren kommer glad hjem en dag, får vi denne blomsterkommentaren:

Det var visst en kaktus som merket det først.

En som ikke var vannet på måneder. (...)

Vi hørte det plutselig.

Han sang med nøkkelknippet når han låste seg inn,

(...) Noen av oss, tyve tulipaner i en bøtte,

hørte ham også synge

Økologisk visdom

Den franske filosofen Michel Foucault er kjent for sin teori om hvordan sosial makt opererer i et visst hierarki av privilegerte talere. Hvem hører vi på og hvem overhører vi? Det samme systemet ekskluderer gjerne minoriteter og grupper som kvinner, barn, fanger og gale, sier Foucault. Et lignende argument kunne overføres til naturen: En litteratur som ikke gir stemme til naturen, vitner om et samfunn som ikke tar naturen på alvor.

Og hva sier så blomstene hos Rimbereid? Blant annet dette:

Gå heller ned, sier vi.

Om du kan.

Det er først nederst du merker hva allting er.

Ingen ting er mer verdt enn hva det er nederst.

(...) dvergbjørk, krypende greplyng, issoleie.

Lavest er hundre år gammel kartlav på en stein.

Det er en økologisk visdom midt iblant oss, hvis vi bare vil lytte til den.

Gjør mest inntrykk i første del

Første del i Lenis plassar er utviklet i samarbeid med Dramatikkens hus. Kanskje har det medvirket til den spennende dramaturgien, både lett og sorgtung – og hele tiden med klar fremdrift.

Skulle jeg ha trillet en terning etter å ha lest del 1, ville det blitt en klar sekser.

I del 2 forsvinner blomstene, og jeget gir seg på vandring inn i en gigantisk næringspark med konsernbygg og verkstedhaller på leting etter Leni. Denne delen blir noe uttværet, der hovedpersonen går innover og nedover i et hybrid industrilandskap der det snakkes mange språk om hverandre. Og der han til sist finner Leni, eller tror han finner henne, midt inne blant rør og kabler. Hun hevder imidlertid at hun er i en skog.

Man merker hvor godt uttenkt det hele er, kanskje for godt uttenkt etter hvert, med liten plass for leserens medskaping. Det nærmer seg oppvisningen. Og diktene gjør langt mindre inntrykk enn i del 1.

Som helhet er likevel Lenis plassar noe helt annet en det man vanligvis møter i norsk poesi.

Konklusjon: Nok et spennende prosjekt fra langdiktets mester!