Vamp går fysisk mot musikkstrømmen

Gjennom en karrière på snart 30 år, elleve studioalbum og tusenvis av konserter er Vamp blitt et av landets mest populære band. «Stol på Vamp – de kan sine saker», skriver Aftenpostens anmelder om nye La la la.

En plate som i nåtidens låtbaserte og digitale musikkverden mer enn noen gang fokuserer på det fysiske formatet album. Vamp gir nemlig også ut La la la som en bok. Hvorfor?

– Vamp som band er sterkt knyttet til albumformatet. Vi er så sjangerløse i vår miks av pop, folk, rock og visesang at låtene ikke alltid kan stå der for seg selv. De må vises frem på et helt album, sier Vamp-leder Øyvind Staveland.

Les anmeldelsen av det nye albumet her:

Et supplement til strømming

Bandet kaller utgivelsen for en «AlbumBok».

– I den digitale strømmeverden er det så mye informasjon om musikken som forsvinner, og derfor har vi laget denne albumboken med tekster, bilder og historier rundt både band og plate. I utgangspunktet var boken tenkt som et supplement for dem som hører musikken vår via Spotify, og så får vi se hvordan den fungerer. Dette er noe fysisk som vi uansett kommer til å fortsette med, sier Øyvind Staveland.

Han understreker at bandet selvfølgelig ikke finner opp hjulet på nytt her, selv om de kaller det «fremtidens format» i presseskrivet.

– Vi er et band som er vokst opp med å kunne gå i en platebutikk og fysisk se og høre på nye album. Dette er et alternativ for dem som fortsatt elsker dette, selv om de altså lytter til musikken digitalt, sier Staveland.

Vitamin

Alltid på siden av trendene

Ved hans side på La la la-utgivelsen, og i dette intervjuet, sitter Petter Singsaas, tidligere toppsjef for Universal Music i Norge gjennom 23 år. Nå gir han ut Vamp via sitt nye plateselskap Vitamin.

– Vamp har levd på siden av trendene i hele sin karrière, og det er noe av det som gjør bandet interessant. Ved hvert bytte av vokalist, for eksempel, har interessen for dem utrolig nok bare økt. Bandet utvikler seg og lager musikk som alltid finner sin vei inn hos folk, sier Singsaas.

Se videoen «Det rolige regnet» fra det nye albumet her:

Det nye de siste to-tre årene er at Bjørn Berge er fast med som gitarist, og at gamlevokalist Jan Toft er for fullt tilbake. På det nye albumet er det også åtte forskjellige tekstforfattere på de ni låtene, blant annet forfatter Lars Saabye Christensen.

– Nye samarbeid gir ny spenning, og nye muligheter. Det faste hovedinstrumentet «dialekten» er alltid til stede hos Vamp, men lyden blir litt annerledes med et nytt stemmebånd. Jeg liker å finne nye veier, og bærer på en stor skrekk for å bli stående i ro og covre meg selv, sier Øyvind Staveland.

Med den nye albumboken i butikken, og musikken ute på blant annet Spotify, drar Vamp nå ut på ny turné med 43 konserter før jul.

Robert Hoftun Gjestad

For tidligere Universal-sjef Petter Singsaas er det ikke noe nytt å jobbe med Vamp, men det er annerledes å drive via eget selskap. Og der Vitamin gir ut album, virker det som om Universal satser mer og mer på enkeltlåter med sine unge, norske artister.

– Ble du lei der?

– Jeg hadde jobbet der i 23 år, og det var på tide at andre fant veien videre. Universal representerer det som skjer i markedet, og jeg har ingen problemer med hvordan verden utvikler seg, men det artige for meg i de beste årene der var å kunne jobbe med bredden. Som Vamp, sier Petter Singsaas.