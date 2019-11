Det er under to uker siden Kanye West annonserte at hans første opera, Nebuchadnezzar, skulle få sin premiere på Hollywood Bowl i California 25. november. Enhver som bare har vært så vidt borti opera, vet at det er skrekkelig kort tid for å sette sammen en forestilling på noe som helst nivå. For ikke å snakke om for 17.500 publikummere i salen pluss livestrømming i Tidal.

Men forberedelse, gjennomtenking og beskjedenhet er ikke Kanyes sterkeste egenskaper for tiden.