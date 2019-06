Den amerikanske baptistpresten er en av de største heltene i amerikansk historie. Nå blir Martin Luther King jr. sitt ettermæle debattert.

Nylig publiserte den anerkjente historikeren David J. Garrow en artikkel i magasinet Standpoint, som lener seg på tidligere hemmeligstemplede FBI-dokumenter. For over 30 år siden vant Garrow Pulitzerprisen for sin biografi om Kings liv. Nå mener han fortellingen om King må ses på nytt.