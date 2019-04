Vi har historieskriving, og så har vi kontrafaktisk historieskriving som freidig hopper bukk over kjensgjerningene og boltrer seg i hva som potensielt sett kunne ha skjedd.

Premisset for Fedreland, suksessdebuten til Robert Harris, er at Tyskland går seirende ut av andre verdenskrig. München befinner seg i motsatt ende av skalaen og fokuserer på mulighetene for å eliminere Hitlers skrekkregime før det får gjort uopprettelig skade.