Etter to forsøk i 2013 og 2018, er Tom Hugo Hermansen klar til å representere Norge i Eurovision Song Contest sammen med Fred Buljo og Alexandra Rotan i KeiiNO.

Lite visste han at han skulle stå på scenen i Tel Aviv foran 200 millioner TV-seere da den første melodilinjen til «Spirit in the sky» ramlet ned i hodet hans for tre år siden.