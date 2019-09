– I etterpåklokskapens lys er det opplagt at konsernet har vært for lite opptatt av å investere i og utvikle DN. De har vært for ivrige etter å investere i andre tapssluk. Det får vi svi for nå, sier Ingrid Bjørklund, klubbleder i Dagens Næringsliv.

Torsdag forrige uke kom nyheten om at avisen må kutte 30 millioner kroner. Det til tross for at avisen har levert solide overskudd de siste fem årene. 25 millioner skal spares inn ved hjelp av nedbemanning.