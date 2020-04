Tirsdag ettermiddag ble det kjent at alle kultur- og idrettsarrangement er forbudt frem til 15. juni på grunn av koronaviruset.

Statsminister Erna Solberg sa på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag at de vil gjøre en ny vurdering av tiltakene innen 1. mai.

– Det er godt å få en avklaring for festivalene som er først ut i sesongen, selv om mange av disse nå lurer på om de kan eller bør prøve å flytte til senere på sommeren, eller bare avlyse alt, sier Tone Østerdal, daglig leder i interesseorganisasjonen Norske Konsertarrangører (NKA).

Med tanke på planleggingshorisonten til festivalene i juli og august er datoen 15. juni hverken fugl eller fisk, mener Østerdal. Hun er derfor glad for at kulturministeren nå garanterer en avklaring for resten av sommeren i begynnelsen av mai.

Tre store festivaler ryker

Tre store festivaler i mai og juni – Festspillene i Bergen, Bergenfest og Pipfest i Oslo – må nå avlyse.

Dan P. Neegaard

– Det er bedre å få en tydelig melding tidlig, enn å utsette det. Vi går på tomgang hele gjengen, sier konsertarrangør Peer Osmundsvaag i All things live.

De står bak festivalene Piknik i Parken (Pipfest) og Oslo Sommertid. Pipfest skulle arrangeres 11–13. juni. Nå jobber arrangørene med en løsning.

Det er foreløpig ikke klart hva som vil skje med Oslo Sommerfest, som arrangeres 26.–27. juni.

– Vi lever for jobben vår og synes dette er veldig synd, men vi må også følge regler og råd fra myndighetene, sier arrangøren.

Mener aktørene vil ta en betydelig risiko

Tone Østerdal i NKA mener myndighetene fortsatt lar festivalene leve i et landskap det er vanskelig å manøvrere i.

– På den ene siden antyder de at store arrangementer ikke er noe vi skal drive med i 2020. På den andre siden vil de ikke være tydelig på det. Frustrasjonen vokser hos våre medlemmer, og mange har følelsen av å bli holdt som økonomiske gisler slik situasjonen er nå, sier hun.

Østerdal er imidlertid fornøyd med at Arbeiderpartiet nå støtter organisasjonens forslag om en forskrift som kan definere at arrangørene står i en force majeure-situasjon knyttet til koronaviruset, selv om det pr. nå ikke foreligger et forbud på deres gjennomføringsdato.

Force majeure-klausulen er standard i de fleste kontrakter, og fritar alle involverte parter for ansvar dersom en avlysning skyldes forhold utenfor arrangørens kontroll. Dermed har ikke publikum og andre involverte rett på å få pengene tilbake.

Camilla Engum Paulsen

Mandag kveld kom beskjeden fra den danske statsministeren Mette Fredriksen: Det blir ingen Roskilde Festival – og det blir ingen dansk festivalsommer. Der er alt forbut ut august.

Den norske musikkbransjen kastet seg raskt på og forlangte en lignende avklaring fra regjeringen på dagens pressekonferanse. Svaret ble altså noe midt imellom, og ikke et forbud som går like langt som danskene.

Ba Oslo kommune ta grep

Sist uke sendte ni store festivaler i Oslo for øvrig et brev der de ba om at kommunen allerede nå innfører forbud mot store arrangementer, slik at festivalene kan unngå konkurs og store erstatningsbeløp. Brevet ble først omtalt i Dagsavisen.

Brevet ble sendt av Øyafestivalens bookingsjef Claes Olsen på vegne av musikkfestivalene Oslo Sommertid, Piknik i Parken, Over Oslo, Tons of Rock, Miniøya, Øyafestivalen, Findings og gratisfestivalene Melafestivalen og Oslo Pride.

Svaret fra kommunen er å vente på regjeringens råd.

– Det beste er å få nasjonale retningslinjer, for å sikre forutsigbarhet og likebehandling for arrangører i hele landet, sier byråd for kultur og idrett i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap) til Aftenposten.

Signe Dons

Vil nok se konkurser

Ifølge Norske Konsertarrangører samler de 20 største festivalene i landet nesten 800.000 besøkende og omsetter for én milliard kroner årlig.

– Hvor hardt vil festivalene rammes av en avlysning?

– For noen festivaler vil dette være svært alvorlig. Vi vil nok dessverre se en del konkurser. Dette er en bransje som driver med et nullsumspill, sier Tone Østerdal i NKA.

Til NRK sier kulturminister Abid Raja at det er vanskelig å se for seg at forbudet kan bli opphevet i mai slik situasjonen er nå.

– Jeg ser at dette treffer kulturlivet hardt. Over 80 prosent av kultursektoren er selvstendig næringsdrivende eller frilansere som lever på å gå fra et arrangmenet til et annet. Når alt dette nå står i fare for å bli avlyst, smerter det meg og regjeringen, sier Raja.