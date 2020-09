Filmanmeldelse: En spesielt fin mor/datter-skildring

Eva Green er på riktig sted, men Matt Dillon føles noe malplassert i denne befriende annerledes astronautfilmen av franske Alice Winocour.

Erlend Loe

Nå nettopp

Både Interstellar og First Man har ambisjoner om å fortelle noe om hvordan det er å forlate og å bli forlatt i forbindelse med romferder. I Alice Winocours Proxima handler så å si hele filmen om dette. Det gjør den til en øm og original opptrening-til-romferd-film.

Av fotografier under ettertekstene forstår vi at hele prosjektet er en hyllest til kvinner som i korte eller lengre perioder av livene sine har forlatt familiene sine for å vie seg til romfart. Dette er dessuten kvinner som har møtt skepsis angående sine kvalifikasjoner fra mannlige kolleger.