Denne uken kunne Strawberry Publishing melde at den tidligere Gyldendal-profilen Alexander Even Henriksen er deres nye administrerende direktør. Dermed har Petter Stordalens forlagshus sikret seg enda et viktig navn i bokbransjen.

Samme dag ble det klart at hele åtte ansatte forlater jusforlaget Gyldendal Rettsdata til fordel for Strawberry, ifølge boknettstedet Bok365. Strawberry vil ikke kommentere dette.