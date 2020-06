«Glemte» kulturaktører lettet over å ha blitt inkludert i regjeringens krisepakke

Nå får aktører innenfor lyd, lys, scene, booking, rigg og utleie i kultursektoren også koronakompensasjon.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) utvider koronastøtten til kulturlivet til å gjelde alle leddene i bransjen. Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NTB-Birgitte Iversen

26. juni 2020 15:13 Sist oppdatert nå nettopp

Kulturminister Abid Q. Raja (V) varslet fredag at regjeringen utvider kompensasjonsordningene til kulturlivet til å inkludere alle aktørene i verdikjeden.

Det innebærer at aktører innenfor lys, lyd og rigg; aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, herunder litteraturhus, konserthus og privatteatre; og artister, management, booking og filmdistributører, nå inkluderes. Disse kan nå søke om å få dekket opptil 50 prosent av sitt inntektstap knyttet til kulturarrangementer.

– Koronapandemien har vært krevende for kulturnæringen, frivilligheten og idretten, og mitt mål har vært å bringe sektoren gjennom krisen. Etter en tett dialog med bransjene er jeg fornøyd med å kunne presentere utvidede og målrettede ordninger, sier Raja.

– Uholdbar situasjon

I kultursektoren er nå lettelsen stor over at alle ledd inkluderes. I den forrige ordningen var det bare selve arrangøren som fikk kompensasjon. Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører, sier denne forskjellsbehandlingen var svært uheldig.

– Hvis dette hadde fortsatt, ville de ulike leddene i bransjen blitt satt opp mot hverandre på en veldig uheldig måte. Vi er en næringskjede som er veldig tett forbundet og helt gjensidig avhengig av hverandre. Det ville blitt en helt uholdbar situasjon. Vi kunne ikke ha sveivet i gang bransjen igjen uten de ordningene som har kommet i dag, sier Østerdal til NTB.

Godt, men sent

Lettelsen er også stor hos NEMAA, foreningen for norske booking- og managementbyrå.

– Etter fire måneder med frustrasjon og blodslit, så er vi veldig lettet over å endelig ha fått en pakke som kommer mange av våre medlemmer til gode, sier styreleder Joël Louis Schwalenstöcker til NTB.

– Det vi er spent på, er hvordan man skal klare å beregne inntektstap og kompensasjon for så mange ulike aktører med så ulike type drift og pengestrømmer. Vi håper de får løst dette på en fornuftig måte, sier Schwalenstöcker.

Bransjeforeningen for lyd og lys (BFSP) skriver på sin hjemmeside at de er veldig fornøyd med dagens ordning, men mener den kommer sent.

– Vi har lenge – med rette – vært kritiske til Radjas håndtering av koronakrisen i kulturlivet, som helt sikkert skyldes en minister som er fersk i faget. Men han har lært, og også tatt med seg erfaringene fra flere år i finanskomiteen, og sikrer nå kulturbransjens fremtid i Norge, skriver organisasjonen.

Virke sier den nye pakken viser at kulturministeren nå tar hele verdikjeden i norsk kulturnæring på alvor.

– Jeg tror dette betyr at vi har en levedyktig kultur- og musikkbransje etter at koronakrisen er over, sier forbundsleder Hans Ole Rian i Creo, Norges største kunstnerorganisasjon.

Mer støtte til mediene

Den midlertidige kompensasjonsordningen for mediene justeres også.

– Det settes lik prosentsats for å kunne søke, det vil si at både lokale, regionale og nasjonale redaktørstyrte medier som har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent skal kunne søke, og vi endrer søknadsperioden til å vare fra 15. mars til og med 30. juni, i tråd med mediebransjens innspill, sier Raja.

Fra før var kravet for nasjonale medier på 20 prosent omsetningsfall.

Medier som søker kompensasjon, vil nå kunne få dekket inntil 60 prosent av omsetningsfallet, oppad begrenset til 15 millioner kroner.

Medietilsynet varsler at de åpner for kompensasjonssøknader fra starten av august.

Endringene i ordningene forutsetter godkjenning fra ESA – EFTAs overvåkingsorgan.

