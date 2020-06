Krisepakker og kompensasjonsordninger skal omfatte flere innen kultur og idrett

Regjeringen har besluttet å utvide kompensasjonsordningene til å inkludere aktørene i verdikjeden i kultursektoren og justerer ordningen for idretten.

Kompensasjonsordningen for arrangører inkluderer nå verdikjeden i kultursektoren, kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet justeres, og den midlertidige kompensasjonsordningen for mediene fastsettes, opplyser regjeringen.

– Jeg er glad for at vi utvider ordningene som ligger under mitt ansvarsområde. Koronapandemien har vært krevende for kulturnæringen, frivilligheten og idretten, og mitt mål har vært å bringe sektoren gjennom krisen. Etter en tett dialog med bransjene er jeg fornøyd med å kunne presentere utvidede og målrettede ordninger, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Endringene som omfatter kultursektoren, inkluderer nå også aktører innenfor lys, lyd og rigg; aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, herunder litteraturhus, konserthus og privatteatre; og artister, management, booking og filmdistributører. Disse kan nå søke om å få dekket opptil 50 prosent av sitt inntektstap knyttet til kulturarrangementer.

Også frivillige organisasjoner får bedre muligheter til kompensasjon ved at tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra akvarier, idrettsanlegg og museer nå også dekkes opp mot 70 prosent.

Medier som søker kompensasjon, må ha hatt minst 15 prosents omsetningsfall og vil nå kunne få dekket inntil 60 prosent av omsetningsfallet, oppad begrenset til 15 millioner kroner. Fra før var kravet for nasjonale medier på 20 prosent omsetningsfall.

Endringene i ordningene forutsetter godkjenning fra ESA – EFTAs overvåkingsorgan.

