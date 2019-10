Jeg er en flittig bruker av en av Norges stiligste nettsider, nemlig Nasjonalbibliotekets søkefunksjon, NB N-gram. Her kan man gjøre søk på ord og fraser i et enormt tekstmateriale og dermed se frekvens og utvikling over tid. Man kan søke i bøker og aviser fra 1810 frem til 2013, og materialet består av 34 milliarder ord!

Ved å søke her finner vi for eksempel ut at han brukes mer enn hun i norske aviser. Det ferskeste året som er med i Nasjonalbibliotekets tekstsamling, er 2013. Det året ble han brukt i 73 prosent av tilfellene og hun i 27 prosent.