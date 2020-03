28-åringen Moses Sumney fra North Carolina og hans andre album græ er uten tvil denne månedens hipstersnakkis i musikkens verden. Stort oppslag i The New Yorker, langt intervju hos Pitchfork, en 5 av 5-anmeldelse i The Guardian, 5,5 av 6 i Klassekampen.

Mer enn nok til at man blir litt skeptisk etter å ha jobbet et par tiår i denne bransjen, som er usedvanlig flink til å hype sine nye. Men det er frem til man setter på albumet.