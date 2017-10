Superstjerner utfordrer kinoene ved å gå til Netflix

Aftenposten skrev i sommer at strømmetjenesten Netflix satser mer og mer på film – inkludert smalere kvalitetsfilm myntet på et voksent publikum.

I år slipper Netflix hele 40 spillefilmer. Målet er å bryte ned kinoens eksklusive grep om ny film. Det gjør kinobransjen nervøs.

Det har de kanskje grunn til. Nå varsler nemlig den populære strømmetjenesten at de satser på film for fullt – også de store filmene som tidligere har vært forbeholdt kinolansering, skriver bransjebladet Variety.

Will Smith og De Niro

Under en seanse med investorer i går lanserte Netflix sin kvartalsrapport og nyheten om at de har planer om å lansere 80 originale filmproduksjoner neste år.

– Filmene varierer fra filmer i millionklassen kjøpt opp på festivaler som Sundance til filmer med et mye større budsjett som Bright med Will Smith, fortalte innholdssjef i Netflix Ted Sarandos.

Bright er en actionthriller i regi David Ayer med en handling satt i et magisk univers. Will Smith spiller en politi som må samarbeide med en ork i kampen om et mystisk våpen. Filmen har et budsjett på rundt 90 millioner dollar. Planlagt premiere er 22. desember – på Netflix.

Grunn til bekymring?

Sarandos fortalte også om Martin Scorseses nye gangsterfilm The Irishman med Robert De Niro og Al Pacino. Filmen, som omhandler fagforeningsleder Jimmy Hoffas forsvinning, har et budsjett på over 100 millioner dollar. Planlagt premiere på Netflix er i 2018 eller 2019.

– Jeg tror folk kommer til å se potensial i vår satsing på film. Satsingen på film kan bli like stor som det vi har sett på TV-serier, sier Sarandos.

Amerikanske kinokjeder har slåss mot Netflix lanseringspolitikk og ønsker å opprettholde et vindu dedikert kinolansering. Under årets filmfestival i Cannes ble det buing da den Netflix-produserte filmen Okja hadde premiere.

I kvartalsrapporten til Netflix står det videre at de i løpet av 2018 planlegger å bruke mellom 7 og 8 milliarder dollar på innhold. Årets budsjett er på 6 milliarder.