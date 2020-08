Teater: Strålende Peer Gynt i nytenkt og nytolket versjon

Anders Baasmo er lysende i rollen som Peer, en uspiselig drittsekk, en fyllik og en feiging. Forestillingen er en opplevelse.

Mona Levin Teateranmelder i Aftenposten

«Peer, du lyver!» Aldri var vel replikken sannere enn i denne nydiktede versjonen av Ibsens drama, og sjelden har diktlinjene vært mer umerkelige.

Her er det realisme det gjelder, en poetisk, men ganske ubehagelig realisme, en som runger flaut i ettertanken. Flaut fordi han så lenge har vært en norsk urhelt, et sjarmtroll som man unnskylder. Her er han bare troll.