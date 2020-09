Den tidligere høyesterettsdommeren var med i «Ways of Seeing». Fortsatt er han sint for at maktpersoner ble ofre og skuespillerne skurker.

– Maktmenneskene ble fremstilt som ofre og skuespillerne nærmest som skurker. Det var forstemmende, sier Ketil Lund om Black Box-konflikten som endte med tiltale mot Laila Anita Bertheussen. Nå skal saken opp i retten.

6. sep. 2020 11:56 Sist oppdatert nå nettopp

– Sett i ettertid, gikk teaterstykket Ways of seeing over streken?

– Overhodet ikke! sier tidligere høyesterettsdommer og Black Box-skuespiller Ketil Lund. Han karakteriserer stykkets etterspill som surrealistisk teater.