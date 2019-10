Oslo Worlds åpningskonsert: «Synger sånn at det dirrer i salen»

Årets åpningskonsert under Oslo World, Utopian Lullabies, tematiserer de første møtene vi hadde med musikk, sanger vi kanskje lærte av familiemedlemmer eller bare hørte som barn. De melodiene som bare festet seg, før vi hadde et bevisst forhold til hva de var. Disse som sank inn og ble en del av oss.

Jeg opplever konserten som en generell hyllest til sangen og den grenseløse kraften som kan ligge i musikk. For å levendegjøre disse ideene på Folketeaterets scene, har festivalen hentet inn et knippe artister under ledelse av den spanske skuespilleren og artisten Rossy de Palma, blant annet kjent for sine roller i Pedro Almodóvar og Robert Altmans filmer.