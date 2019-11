NME melde at morgenprogrammet «The Zoe Ball breakfast show» skal spille «This is how» fra George Michael første gang. Sangen blir soundtrack på julefilmen «Last christmas», som er basert på Wham-vokalistens verk, og inkluderer «Last christmas», «Everything she wants» og tolv av Michaels sololåter.

Artisten døde 25. desember 2016, 53 år gammel.