Det var nylig 80 år siden Tyskland invaderte Polen, men vi blir aldri ferdig med de verdensomveltende grusomhetene som var andre verdenskrig. Ikke i det vanlige liv, og hvert fall ikke i populærkulturen. BBCs nye storsatsing World on Fire tar også for seg krigens elendighet, men forteller en litt annen historie enn suksessrike produksjoner som Band of Brothers, Der Untergang og Dunkirk har gjort utover 2000-tallet.

Serien følger vanlige familier og lar krigens påvirkning på dem bli historien. Her er ingen storslagne kampscener, mektige generaler eller seigpinende felttog, men heller gråtkvalte møter over en kopp te, dagligdags Gestapo-frykt og den snikende følelsen av at nazistene snart forteller deg at du ikke kan spille eggende jazz på saksofonen din.