Den amerikanske sangeren og låtskriveren Alicia Beth Moore (39) – alias Pink – har en karriere som spenner helt tilbake til midten av 90-tallet. Dette er hennes åttende studioalbum.

Det er nesten vanskelig å tenke på at hun debuterte som soloartist med et slags alternativt R&B-album i 1999, for R&B er ganske fjernt fra hennes nåværende lydbilde. Når sant skal sies har de syv albumene som fulgte debuten vært en smeltedigel av sjangere. Hvis hun skal plasseres, så er det som en popartist inspirert av rocken og countryens verden.