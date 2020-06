Nytt album: En solid overdose Kygo

Det er fortsatt litt vanskelig å ta inn over seg hvor stor låtskriveren, produsenten og artisten Kyrre Gørvell-Dahll fra Bergen er der ute. I norsk målestokk er 28-åringens strømmetall på Spotify og Youtube astronomiske, og fredag vil dette nye albumet gjøre som debuten Cloud Nine i 2016 og suse rett inn topp 10 på listene i blant annet det viktige markedet Storbritannia.

Det er lett å høre hvorfor, for på sitt beste skaper Kygos patenterte lydbilde og de energiske gjestevokalistene nesten latterlig fengende låter. «That’s the truth», som ukjente Valerie Broussard synger i den friske åpningslåten her.