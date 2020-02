(Bergens Tidende): Natt til mandag dukket det opp kunst fra 13 ulike kunstnere på anleggsgjerdet ved rådhuset i Bergen. Den anonyme gatekunstneren AFK er blant dem som har bidratt.

Prosjektleder Anders Oskar Næss i selskapet Piece by Piece forteller at han har vært i kontakt med AFK. Næss bekrefter at det ikke er kunstneren selv som har vært ute og skrudd ned verket.