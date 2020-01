I Heksejakt holder advokatfirmaet Biermann og Gude til på et isolert Ingierstrand Bad utenfor Oslo. Sommergresset sprenger seg gjennom hellene på den ustelte terrassen, og utsikten mellom trærne passer best til sløve sommerdager på stranden, slik bygget opprinnelig var designet.

Det underlige location-valget står i grell kontrast til de fjonge advokatene som sprader rundt med børsmegler-bukseseler og konspirasjonsblikk mens regjeringskontorene inne i Oslo bobler over av sammensvergelser, skandaler og skjulte agendaer. Det kunne nesten vært en scene fra kontrahistoriske Okkupert, men Heksejakt handler om et samfunn vi helst ikke vil tro eksisterer: Et korrupt Norge.