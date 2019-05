Google blokkerer Huawei fra sitt viktigste samarbeid

Aftenposten besøker nå hovedkvarteret til den kinesiske kjempebedriften som på få år har vokst til å bli verdens nest største leverandør av smarttelefoner.

I april hadde selskapet Norges mest solgte telefon, og gikk forbi både Samsung og Apple.

Handelskrigen skjerpes

Men nå eskalerer handelskrigen mellom USA og Kina til et nivå som kan komme til å påvirke også norske forbrukere.

Ifølge Reuters skal Google ha bestemt seg for å avslutte samarbeidet med Huawei om Android.

Nyheten slo ned som en bombe i delegasjonen av europeiske pressefolk som er på plass for å besøke Huaweis hovedkvarterer i Kina denne uken.

Men foreløpig er det ganske uklart hvilke konsekvenser blokkeringen i praksis får.

Huawei har ennå ikke kommet med noen offisiell uttalelse, og til tross for at Aftenposten nå befinner seg på de to enorme hovedkvarterene med nesten 60.000 ansatte ved Shenzhen like utenfor Hongkong, vil ingen representanter kommentere saken.

Uklare konsekvenser

Android er et åpent operativsystem, men Googles versjon består av både åpne og lukkede komponenter.

For eksempel er den viktige Google Play Store del av den lukkede komponenten. Allerede har Aftenpostens utsendte journalist merket at Google Play Store, som brukes til å laste ned apper, er lukket her i Kina.

Kan ramme også Norge

Dersom det viser seg at Google lukker Play Store for kunder over hele verden, vil det få stå betydning også på norske forbrukere.

Foreløpig har det imidlertid ikke skjedd noen blokkering fra Googles side, og alt som har kommet ut om saken er rapporten fra Reuters.

I mars rapporterte Huawei at selskapet jobber med å utvikle sitt eget operativsystem, som vil gjøre det mulig å fortsette med produksjon av telefonene uten Google.

Dette er imidlertid et annetvalg, og det er neppe tvil om at selskapets eget operativsystem ikke vil kunne tilby like mye funksjonalitet til kundene fra starten som det verdens mest populære og utbredte operativsystem kan tilby.

Det er imidlertid mulig å bygge videre på de åpne delene av Android, noe blant andre selskapet Amazon har gjort.

Huawei må derfor ikke nødvendigvis starte helt fra bunnen dersom selskapet vil utgi sin egen versjon.

Men uten tilgang til de samme appene som alle andre Android-telefoner, kan det bli en krevende oppgave.

Les også: Teknologimagasinet har testet Huawei Mate 20 Pro: – Vennelading er det nye sjekketrikset

Vi tester brettbare Huawei Mate X: Slik ser den mobile fremtiden ut