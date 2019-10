Nytt fra Deathprod: Når musikken gjør vondt. På den gode måten.

I en musikalsk verden der det flommer over av nye inntrykk, artister, låter og album er det fort gjort å glemme fantastiske plater man en gang lyttet mye til. For eksempel Helge «Deathprod» Stens forrige soloalbum Morals and Dogma, som i 2004 lå som et suggererende lydspor under både hverdag og fest.

Et mørkt, men likevel oppløftende ambient mesterverk som fortjent er kommet med på anerkjente Pitchforks liste over de 50 beste albumene i sjangeren. Nå, 15 år senere, er den trønderske lyd- og støymesteren endelig tilbake med sitt fjerde album alene.