I forrige uke sto det å lese i The Guardian at skuespiller og likestillingsaktivist Geena Davis innleder samarbeid med Disney. Det er et pilotprosjekt kalt GD-IQ som skal analysere filmmanus, og fastslå prosentvis hvordan karakterenes rase, kjønn, legning og funksjonsnedsettelser er fordelt.

Jeg lo litt av den artikkelen, må jeg innrømme, og tenkte at et litt tålmodig menneske antagelig burde være i stand til å klare det samme. Men når jeg nå ser Maleficent, virker det som om programvaren allerede er oppe og går. Her er alt på stell når det gjelder raser, farger og kjønn, selv om det tydeligvis fortsatt gjenstår en jobb når det gjelder LHBTIQ-personer og dem med funksjonsnedsettelser.